Scopri "Il Mio Natale" di Fausto Leali, CD e Vinile Autografato

“Il Mio” diè in uscita il 22 novembre con il CD e il 6 dicembre con ilbianco. Si tratta del viaggio musicale tra tradizione e magia delle feste, la colonna sonora perfetta per le feste di fine anno.: Il Mioin Doppia Uscita, Un Regalo Musicale per le FesteÈ in doppia uscita il 22 novembre il CD e il 6 dicembre ilbiancoIl Miodisu etichetta Warner Music Italy.festeggia i suoi primi ottanta Natali regalandosi e regalando al suo pubblico, Il Mio. Si tratta di una raccolta di brani che “profumano” di festa. Con la loro magia, sono colonna sonora dei ricordi più belli e del tempo condiviso in famiglia.Un progetto nato dall’idea del Manager Pasquale Mammaro che da anni cura il management televisivo e discografico di, che ha voluto coinvolgere Luca Chiaravalli nella produzione.