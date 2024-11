Ilrestodelcarlino.it - Scontri, il sindaco di Bologna attacca il Governo: “Ha mandato 300 camicie nere, ordine pubblico gestito male”

, 10 novembre 2024 – Collettivi e anarchici provano a entrare in contatto con i Patrioti in centro, la polizia li respinge e in Montagnola partono i tafferugli. Nel corso delle manifestazioni sono stati anche aggrediti anche due passanti. Per la guerriglia successa ieri a, arriva oggi l’attacco alda parte delMatteo Lepore. “Io mi chiedo come sia possibile ancora una volta chenon venga rispettata: domani ci sarà la presidente Meloni in città, ci hanno300, noi invece vorremmo ancora a chiedere i fondi per l'alluvione – dichiara –. I principali ministri dele la presidente del consiglio sono venuti in tre giorni, e esattamente in mezzo arrivano i Patrioti CasaPound. Non andavacosì l', credo che il Ministero degli Interni su questo debba dare spiegazioni alla città di”.