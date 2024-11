Pagelle Monza-Lazio 0-1 | voti e tabellino Serie A 2024 2025

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Zaccagni decisivo con la fascia da capitano contro Nesta, capitano di ieri. Nuno Tavares devastante come al solito. Male Daniel Maldini, che non si salva dall’insufficienza nonostante qualche guizzo. Sono in sintesi ledi0-1, match della dodicesima giornata di. La squadra biancoceleste sale a 25 punti in classifica. Ilresta ultimo.La prima occasione da gol ce l’ha la. Una palla persa dalspiana la strada a Dia che in area sceglie la soluzione di potenza, ma trova la grande risposta di Turati in angolo. Al 33? i biancocelesti colpiscono un legno: Zaccagni rientra sul destro e mira all’angolino, ma colpisce il palo alla sinistra del portiere biancorosso. Tre minuti dopo Zaccagni ci riprova: stessa zolla, stesso piede ma con Turati immobile a guardare la palla infilarsi in rete.