Gaeta.it - Il Principe William promuove una monarchia sociale e filantropica durante la visita in Sudafrica

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Ilha recentemente condiviso le sue aspirazioni per unameno tradizionale e più orientata alla filantropia. Questa dichiarazione è emersa nel contesto della suain, un viaggio intenso che ha coinciso con un periodo personale difficile, segnato da problemi di salute della sua famiglia. In questo scenario, ilha evidenziato l’importanza di affrontare le sfide moderne con un approccio più umano e diretto.Lacon una ‘r’ minuscolala suain, ildi Galles ha fatto sentire la sua voce riguardo alla necessità di un cambiamento nella funzione monarchica. “Sto tentando di fare le cose in modo diverso per la mia generazione”, ha affermato, sottolineando il suo desiderio di reinterpretare il significato del ruolo reale.