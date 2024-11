.com - Cancro alla mammella, in 8 anni +20% donne vive dopo la diagnosi

Leggi l'articolo completo su .com

(Adnkronos) – In Italia, leche vivonoladi carcinoma dellasono aumentate del 20% in otto(da 692.955 nel 2015 a 834.200 nel 2023).precoce e progressi nelle terapie hanno contribuito a questo importante risultato. Si stima che siano circa 13mila, ogni anno, le potenziali candidate ai test genomici, in grado di identificare le pazienti con malattia in stadio iniziale in cui,l’intervento chirurgico, la chemioterapia è effettivamente utile e i casi in cui è sufficiente la terapia ormonale. Ma nel 2024 in Italia, in base alle stime, saranno soltanto 9.000 i test eseguiti. Da più di tre, questi esami di profilazione genica sono effettivamente disponibili e gratuiti in tutti e 21 i sistemi sanitari regionali italiani, però restano ancora difficoltà nell’accesso in determinate zone della Penisola.