Zonawrestling.net - Austin Theory: “Avrei tanto voluto incassare su Roman Reigns”

Leggi l'articolo completo su Zonawrestling.net

Durante una lunga intervista con Chris Van Vlietha avuto occasione di parlare di diversi aspetti della sua carriera e vita: i suoi inizi nel wrestling, il suo primo incontro con The Rock sul set di un film, la Stunner subita da Stone Cold, il volontariato che fa per la sua comunità ealtro ancoraL’incasso fallitoParlando della sua carriera da wrestler WWE il focus si è spostato sulla sua vittoria della valigetta del MITB nell’edizione del 2022, dopo diversi tentativi di incasso sul titolo WWE dinon andati a buon fine come a Summerslam o a Clash of The Castle dello stesso anno,ha provato asu Seth Rollins, l’allora campione degli Stati Uniti venendo sconfitto fallendo così l’incasso del Money in the Bank. L’ex campione di coppia si è espresso al riguardo “Ero in una situazione spinosa, era ovvio cheera in una posizione intoccabile lo sai, però mi sarebbe piaciutosu di lui anche se avessi fallito.