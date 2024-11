Glieroidelcalcio.com - Accadde oggi, 10 novembre: Juanito ed altre ricorrenze

Leggi l'articolo completo su Glieroidelcalcio.com

10edricorrenzeEra un giocatore ‘caliente’, con il ‘fuego’ dentro. Morì in un incidente stradale nell’aprile 1992, tornando da una partita europea del Real Madrid. Con la ‘camiseta blanca’ conquistò cinque campionati, due Coppe Uefa,ttante Coppe di Spagna. Il 101954 era nato. Ecompie settant’anni Massimo Arrighi, 1969 presenze in Serie B tra Varese, Catanzaro e Arezzo. Quando nel 1982 lasciava il club lombardo, in biancorosso arrivava Luca Mattei, 171 gare nel massimo campionato tra Como, Fiorentina, Udinese e 162 nel torneo cadetto anche con i friuliani e Pisa. Tagliail traguardo dei sessanta.Il 101954 il talentuoso Vincenzo Guerini metteva a segno la prima rete con la casacca gigliata. L’unica in Serie A. Quel dì anche Antonio La Palma scrisse l’incipit realizzativo nel massimo campionato, con la maglia del Napoli.