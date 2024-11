Ilrestodelcarlino.it - Un giorno con il candidato: Serra. Il sindacalista dalla Bolognina tra operai, periferie e ambientalisti

Bologna, 9 novembre 2024 – Inizia il nostro viaggio coi candidati presidenti alle Regionali. Oggi il Carlino ha seguito la giornata di Federicodi Emilia-Romagna per la pace, l’ambiente e il lavoro. “Non farti fagocitarepolitica. No ai talk show, pensiamo alla lotta”. Sono le 14 e nella nebbia dell’Interporto di Bologna, Federicoalla presidenza dell’Emilia-Romagna, incontra lavoratori e delegati sindacali durante il cambio di turno. È una delle tappe di un’ordinaria giornata elettorale del ‘terzo incomodo’ alla corsa per viale Aldo Moro. Una campagna da ’degli ultimi’, tra, lavoratori inascoltati (e sottopagati) e battaglie ambientaliste. Appoggiato da Potere al popolo, Rifondazione comunista e Partito comunista italiano,ha 33 anni, è operatore welfare in cooperative sociali edell’Usb (Unione sindacale di base), il suo impegno politico in vista delle urne guarda soprattutto a “chi non ha voce”, ai “lavoratori sfruttati”, spiega Riccardo, iscritto di Potere al popolo, che accompagna ilpresidente in auto nei vari spostamenti.