Ilveggente.it - Sinner sotto pressione: la reazione inaspettata stupisce il pubblico

Janniklascia tutti di stucco con una dichiarazione.C’è un motivo ben preciso se Jannikha deciso di percorrere la strada del tennis, anziché quella del calcio o dello sci. Voleva che nello sport la responsabilità fosse completamente sua e che la sua sorte non dipendesse da altri. In più desiderava che il gioco durasse il più a lungo possibile, per cui si capisce bene che questa sua esigenza mal si conciliasse, di contro, con le gare mordi e fuggi caratteristiche dello sci.: lail(LaPresse) – Ilveggente.itIl numero 1 del mondo ama incondizionatamente, dunque, tutto quello che rende il tennis così affascinante ed unico nel suo genere. Inclusi gli aspetti più duri del gioco, a quanto pare, almeno stando alle dichiarazioni che il nativo di San Candido ha rilasciato, nelle scorse ore, in quel di Torino.