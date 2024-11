Ilrestodelcarlino.it - ’Remake in Swing’, lunedì il concerto. Un grido contro la violenza sulle donne

prossimo, alle 21 al Teatro Comunale Abbado, andrà in scenaindi ’The Swingers Orchestra with Rai members’. Ilintende ricordare Oletta Barone, sorella del chitarrista e ideatore del progetto Delio Barone, assassinata dal marito Desmond Blackmore tra le mura domestiche la mattina del 2 marzo 2007 a Ferrara. L’iniziativa, inserita nell’ambito delle attività per la Giornata internazionale per l’eliminazione della, è realizzata dalla Fondazione Teatro Comunale di Ferrara e promossa dal Comune, in particolare dall’assessorato alla pubblica istruzione e formazione, pari opportunità e politiche familiari, nella persona di Angela Travagli: "Siamo nel mese di novembre, il mese per l’eliminazione dellale. Come Comune, quello che stiamo facendo è impegnarci affinché la lotta al femminicidio diventi un interesse sociale di tutta la cittadinanza ed eventi culturali come questo servono a creare un sistema, poiché con un femminicidio non si uccide solo una donna ma si distrugge tutto, inclusa la famiglia".