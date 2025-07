Temptation Island raddoppia due puntate speciali in arrivo | le date

Temptation Island 2025 conquista il pubblico con un debutto da record su Canale 5, e ora si prepara a sorprenderti ancora di più. Mediaset ha deciso di raddoppiare l’appuntamento, regalando due puntate speciali in giorni consecutivi. Un’opportunità imperdibile per scoprire le emozioni, i colpi di scena e le prove più intense delle coppie protagoniste. Il debutto esplosivo...

Mediaset ha deciso di stravolgere il palinsesto di Temptation Island 2025 e di regalare una nuova gioia ai telespettatori. Il programma ha debuttato giovedì 3 luglio 2025 su Canale 5, registrando subito ascolti da record con le sue dinamiche sentimentali complesse e i colpi di scena che mettono a dura prova la tenuta delle coppie. E ora arriva una grande novità: due nuove puntate andranno in onda in giorni consecutivi! Il debutto esplosivo della nuova edizione di Temptation Island. Il primo episodio di Temptation Island 2025 ha già fatto capire il tono che avrà questa edizione: relazioni complicate, gelosie immediate e fidanzati pronti a mettersi in discussione. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Temptation Island raddoppia, due puntate speciali in arrivo: le date

