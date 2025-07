Immagini dell’autopsia online | il corpo di Chiara Poggi violato due volte ma il Garante della Privacy blocca tutto

L’episodio che ha scosso l’opinione pubblica riguarda la diffusione non autorizzata di immagini dell’autopsia di Chiara Poggi, vittima di un tragico delitto. A causa di questa violazione della privacy, il Garante è stato costretto a intervenire prontamente, bloccando ogni condivisione online. La vicenda solleva ancora una volta importanti questioni sulla tutela dei diritti e sul confine tra informazione e rispetto per le vittime.

La vicenda del delitto di Garlasco torna nuovamente sotto i riflettori per un episodio che ha suscitato profonda indignazione e preoccupazione. Il Garante della Privacy ha dovuto intervenire d’ufficio con un provvedimento urgente per bloccare la diffusione online di un video contenente le immagini dell’autopsia di Chiara Poggi, la giovane vittima dell’omicidio avvenuto nel 2007. Il motivo per cui queste immagini sono finite online è tanto semplice quanto raccapricciante: un soggetto non identificato ha iniziato a rendere disponibile in rete, a pagamento, il filmato dell’ esame autoptico condotto sulla vittima. 🔗 Leggi su Cultweb.it