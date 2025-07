Segreti di famiglia 2 anticipazioni dal 14 al 18 luglio | Ilgaz uccide Burak

Le nuove puntate di "Segreti di Famiglia" ci aspettano con colpi di scena emozionanti dal 14 al 18 luglio su Mediaset Infinity. La suspense si intensifica: Ilgaz affronta l’epilogo del killer del pozzo, mentre Burak cerca di sfuggire alla giustizia. Cosa ci riserveranno queste inedite avventure? Scopriamolo insieme, perché ogni episodio promette di rvelare nuovi segreti e colpi di scena che lasceranno il pubblico senza fiato.

Cosa ci riserveranno le nuove puntate inedite della seconda stagione della soap turca di Mediaset Infinity Segreti di Famiglia disponibili dal 14 al 18 luglio? La storyline proseguirà con l’epilogo della vicenda del killer del pozzo. Burak tenterà di scappare, dopo aver colpito Metin e aver rubato l’arma all’ex capo di polizia. Sarà Ilgaz a uccidere il fuggitivo, che però nel frattempo avrà ferito anche Eren. Intanto si svolgeranno i funerali di Neva. Segreti di famiglia 2, trame al 18 luglio. La vicenda del killer del pozzo può dirsi conclusa, anche se l’epilogo lascia il segno in Ilgaz. La storyline prende il via nel momento in cui l’uomo giunge alla villa insieme a Eren. 🔗 Leggi su Superguidatv.it