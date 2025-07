Incidente aereo in India motori spenti con due switch | pilota spiega a Fanpageit come si azionano

Il mistero dietro il tragico incidente aereo in India si infittisce: due switch di carburante hanno spento i motori del 787-8, contribuendo alla tragedia che ha tolto la vita a circa 270 persone. Il comandante Danilo Recine svela come funzionano questi interruttori, se è possibile disattivarli accidentalmente e cosa si nasconde dietro questa drammatica manovra. Scopriamo insieme i dettagli che potrebbero fare luce sul disastro.

Si inizia a far luce sul disastro aereo del 12 giugno in India, nel quale hanno perso la vita circa 270 persone. Secondo un report preliminare, i motori del 787-8 sono stati spenti dall'azionamento fisico di due interruttori per il carburante. Il comandante Danilo Recine spiega a Fanpage.it come funzionano e se è possibile disattivarli accidentalmente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

