Tragedia ai Ponti della Valle | muore ingegnere 50enne

Una tragedia sconvolge la Valle di Maddaloni: questa mattina, ai piedi dell’antico acquedotto Carolino, un ingegnere di 50 anni ha perso la vita in circostanze drammatiche. Originario di Sassari e residente ad Anzio, si trovava in Campania per lavoro. La comunità si stringe nel dolore mentre le autorità indagano sulle cause di questa tragica perdita. La vicenda scuote profondamente l’intera regione, lasciando un vuoto difficile da colmare.

