Teheran accetti l' accordo con gli Usa La mossa di Putin sul nucleare iraniano

L'indiscrezione rivela un possibile punto di svolta nelle relazioni internazionali: Teheran potrebbe accettare un accordo con gli Stati Uniti, grazie anche alla mossa strategica di Putin sul nucleare iraniano. Questa nuova dinamica potrebbe aprire la strada a un riavvicinamento tra Mosca e Washington, dopo le tensioni provocate dalle recenti dichiarazioni di Trump e l'aggressività militare russa in Ucraina. Una svolta che potrebbe cambiare gli equilibri globali, ma quali sono le implicazioni?

Potrebbe passare da Teheran il riavvicinamento tra Mosca e Washington, in crisi dopo le recenti dichiarazioni di Donald Trump, deluso dalla crescente aggressività militare della Russia contro l'Ucraina. Stando infatti a quanto rivelato da Axios, il presidente russo Vladimir Putin avrebbe espresso al suo omologo statunitense e a funzionari iraniani il suo sostegno a un accordo nucleare che impedisca all'Iran di arricchire uranio. L'indiscrezione del sito Usa arriva da fonti vicine ai negoziati e se confermata potrebbe segnare un punto di svolta in un dossier che, assieme a quello ucraino e come dimostrato dai raid Usa del mese scorso, è in cima alle priorità di politica estera della Casa Bianca. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Teheran accetti l'accordo con gli Usa". La mossa di Putin sul nucleare iraniano

Israele, 007 USA: "Raid idf imminenti contro centrali nucleari iraniane", schiaffo di Netanyahu a Trump, il tycoon vuole accordo con Teheran - Secondo l'intelligence statunitense, Israele sarebbe pronto a lanciare un raid contro le centrali nucleari iraniane, sfidando gli sforzi dell'amministrazione Trump di negoziare con Teheran.

Il presidente russo Vladimir #Putin ha dichiarato, sia al presidente #Trump che ai funzionari iraniani, di sostenere l'idea di un accordo nucleare in cui l'Iran non possa arricchire l'uranio, secondo quanto riferito ad Axios da fonti vicine al dossier - X Vai su X

"L'Iran avrebbe dovuto firmare l'accordo che gli avevo detto di firmare. Che vergogna, che spreco di vite umane. In poche parole, l'Iran non può avere un'arma nucleare. L'ho ripetuto più e più volte! Tutti dovrebbero evacuare immediatamente Teheran!": lo scriv Vai su Facebook

