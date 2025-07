Dazi Trump invia la lettera a Ue | A partire dal primo agosto introdurremo tariffe al 30%

Il mondo si prepara a un nuovo capitolo nelle relazioni commerciali tra Stati Uniti e Unione Europea. Donald Trump ha annunciato, attraverso una lettera ufficiale, l'introduzione di tariffe del 30% sulle merci europee a partire dall’1 agosto, puntando a riequilibrare un rapporto che definisce sbilanciato. Questa decisione potrebbe segnare un punto di svolta nel commercio transatlantico, aprendo scenari ancora da scoprire e analizzare attentamente.

«A partire dall'1 agosto, introdurremo dazi al 30% sulle merci in arrivo dall'Unione Europea». Ad annunciarlo il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in una lettera indirizzata dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e pubblicata su Truth. La misura, ha sostenuto Trump, ha lo scopo di cercare di colmare una relazione commerciale «lontana dall'essere reciproca». Trump invia la lettera sui dazi all'Ue: saranno al 30%. Stessa misura anche per il Messico. Trump ha inviato unalettera anche alla presidente del Messico Claudia Sheinbaum, annunciando ugualmente dazi al 30% dal 1° agosto in mancanza di un accordo commerciale.

