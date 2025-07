Corvino torna con Cena per Due | il nuovo singolo è disponibile dall’11 luglio

Da venerdì 11 luglio 2025 è disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale "CENA PER DUE", il nuovo singolo di CORVINO. Il brano "Cena per due" racconta il momento che segue la fine di una relazione. "Cena per due", Un brano che riflette sulle relazioni finite, ma non chiuse. "Cena per due" è una ballata introspettiva che racconta il momento subito dopo la fine di una relazione. Corvino dipinge, con parole semplici ma intense, un quadro emotivo in cui si domanda se, nonostante tutto, esista ancora un filo che lega i due protagonisti. Il testo si snoda attraverso immagini di quotidianità condivisa e dettagli che, una volta familiari, oggi portano malinconia.

