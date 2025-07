Al via la seconda giornata di lavori a Bari per La Ripartenza liberi di pensare di Nicola Porro

Al via la seconda giornata de “La Ripartenza, liberi di pensare” a Bari, un evento che riunisce menti illuminate pronte a rilanciare il futuro del Paese. Dopo l’entusiasmo della mattinata, nel pomeriggio si attende con interesse l’intervista esclusiva di Nicola Porro al Ministro della Difesa, Guido Crosetto, intitolata “Difendersi”. Un’occasione imperdibile per approfondire temi cruciali per il nostro domani.

Attesa nel pomeriggio l’intervista dal titolo “Difendersi”, condotta da Nicola Porro al Ministro della Difesa, Guido Crosetto Bari, 12 luglio 2025 – Al via la seconda giornata de “La Ripartenza, liberi di pensare”, l’evento in corso a Bari presso il prestigioso Teatro Petruzzelli. Ideata da N. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Al via la seconda giornata di lavori a Bari per “La Ripartenza, liberi di pensare” di Nicola Porro

In questa notizia si parla di: bari - seconda - giornata - ripartenza

Loseto: «Il mio rimpianto più grande? Riva mi voleva a Cagliari per la Coppa Campioni, ma un infortunio fermò tutto. Bari si sente la seconda squadra del Napoli, è umiliante» - Celebrando gli ottant'anni di Pasquale Loseto, il cuore pulsante del calcio barese, riviviamo una carriera fatta di vittorie, emozioni e rimpianti.

Dopo il successo delle passate edizioni, torna La Ripartenza, l'evento ideato da Nicola Porro. La nona edizione si terrà al Teatro Petruzzelli di Bari.... Vai su Facebook

Da settembre Bari-Napoli in treno in due ore e 40. L'annuncio di Fs durante la La ripartenza; Bari, il sindaco Leccese darà le chiavi della città a Francesca Albanese. L'annuncio al Petruzzelli, bagarre con Porro; Vito Leccese annuncia: «Le chiavi della città a Francesca Albanese». E scoppia la lite con Nicola Porro.

Al via la seconda giornata di lavori a Bari per “La Ripartenza, liberi di pensare” di Nicola Porro - Bari, 12 luglio 2025 – Al via la seconda giornata de “La Ripartenza, liberi di pensare”, l’evento in corso a Bari presso il prestigioso Teatro Petruzzelli. Segnala meridiananotizie.it

Da settembre Bari-Napoli in treno in due ore e 40. L'annuncio di Fs durante la "La ripartenza" - Contestazioni al sindaco Leccese che sul palco ha annunciato di voler consegnare le chiavi della città a Francesca Al ... Si legge su rainews.it