LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Milan vince il traguardo volante di Vitré

Segui in tempo reale l'emozionante Tappa di oggi del Tour de France 2025, con Milan che conquista il traguardo volante di Vitré. Sei pronto a scoprire tutti gli aggiornamenti e le classifiche? Clicca qui per non perderti neanche un momento di questa corsa epica, dove ogni secondo conta e ogni risultato può cambiare le sorti della gara. La sfida è appena iniziata!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2025 15.31 Questi i risultati dello sprint intermedio di Vitré: 1 MILAN Jonathan 20 2 MERLIER Tim 17 3 TURGIS Anthony 15 4 GIRMAY Biniam 13 5 REX Laurenz 11 6 COQUARD Bryan 10 7 SIMMONS Quinn 9 8 ZIMMERMANN Georg 8 9 VAN SINTMAARTENSDIJK Roel 7 10 POWLESS Neilson 6 11 DE LIE Arnaud 5 12 BURGAUDEAU Mathieu 4 13 WELLENS Tim 3 14 RICKAERT Jonas 2 15 NABERMAN Tim 1 15.29 Accelerazione di un corridore della Team TotalEnergies. Risponde subito Quinn Simmons (Lidl – Trek) 15.28 Volata dominata da parte di Jonathan Milan! L’italiano ha lanciato per primo la volata facendo subito il vuoto su Merlier, Turgis e Girmay. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Milan vince il traguardo volante di Vitré

In questa notizia si parla di: tour - france - diretta - milan

Tour de France 2025, la tappa di domani Lauwin-Planque-Boulogne-sur-Mer: i big sono pronti per il primo scontro - il percorso, con salite e discese impegnative, promette scintille tra i grandi favoriti. La sfida di domani sarà un banco di prova importante per definire le gerarchie e scoprire chi avrà la meglio nella battaglia che si preannuncia infuocata.

LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: comincia la terza frazione, Milan vuole mettersi la sfortuna alle spalle a Dunkerque - - X Vai su X

LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: seguite con noi la terza frazione. Fari puntati su Milan. Tutti gli aggiornamenti minuto per minuto Vai su Facebook

Tour de France LIVE! Tappa 8: tornano protagonisti i velocisti, Milan cerca la prima vittoria e la maglia verde. La diretta scritta; LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Milan sfida Merlier e Girmay in volata; LIVE, Tour de France: ottava tappa, -82 a Laval. Gruppo compatto, andatura regolare.

Diretta Tour de France 2025, classifica/ Streaming video Rai 2: 8^ tappa, volata a Laval? (oggi 12 luglio) - Diretta Tour de France 2025, classifica e streaming video Rai 2 oggi sabato 12 luglio: orario, percorso e vincitore 8^ tappa Saint Méen le Grand- Lo riporta ilsussidiario.net

Tour de France, la 8^ tappa in diretta live - Secondo weekend di Tour de France: sarà nel segno dei velocisti, a partire dalla tappa di oggi da Saint- Come scrive sport.sky.it