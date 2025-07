Lo schiaffo di Trump all’Ue | dazi al 30% dall’1 agosto

Il mondo si ferma a osservare con attenzione l'ultima mossa di Donald Trump, che ha deciso di imporre dazi del 30% su tutti i prodotti provenienti dall'Europa a partire dall'1 agosto. Una decisione che scuote le relazioni internazionali e mette in crisi il fragile equilibrio commerciale tra le due sponde dell’Atlantico. Ma quali saranno le conseguenze di questa mossa improvvisa? Scopriamolo insieme.

Donald Trump entra a gamba tesa sull’ Unione Europea e decreta dazi al 30% su tutti i prodotti in entrata dal Vecchio Continente a partire dall’1 agosto. La lettera partita da Washington direzione Bruxelles è atterrata virtualmente sulla scrivania di Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea che gestisce la politica commerciale comune, poco prima delle 15 odierne e rappresenta una doccia gelata per chiunque avesse sperato che un accordo di massima potesse essere trovato. Dazi come biglieto d’accesso agli Usa, lo schiaffo di Trump. La logica è quella del dazio pensato come tariffa d’accesso al mercato americano e come garanzia per un presunto squilibrio a sfavore di Washington del rapporto bilaterale. 🔗 Leggi su It.insideover.com