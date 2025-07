Cade in acqua per un malore finisce in tragedia | 59enne morto nel lago

Una mattina come tante altre si è trasformata in tragedia sul Lago di Garda, quando un uomo di 59 anni, vittima di un malore, è caduto in acqua e non è riuscito a salvarsi. La scena, che avrebbe dovuto essere di normale routine, si è conclusa con un drammatico epilogo. La comunità si stringe attorno ai familiari, chiedendosi come una giornata all'insegna del lavoro possa trasformarsi in un dramma così improvviso e sconvolgente.

Era una mattina come tante altre, sabato, e il porto di Padenghe sul Garda era già animato dai primi movimenti degli operatori, impegnati nella manutenzione delle imbarcazioni. Il cantiere in via Marconi, proprio accanto allo specchio d’acqua, era teatro di lavori di routine quando, all’improvviso, la normalità è stata spezzata da una tragedia. Secondo quanto riferito dalle testimonianze raccolte sul posto, un operaio di 59 anni è stato colto da un malore mentre stava lavorando su una delle barche ormeggiate, perdendo l’equilibrio e cadendo nel lago senza riuscire a riemergere. I primi ad accorgersi di quanto stava accadendo sono stati alcuni colleghi, che hanno dato subito l’allarme. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

