Incidente sul Raccordo traffico rallentato in carreggiata interna

Un sabato mattina di traffico intensamente rallentato sul Raccordo, a causa di un incidente avvenuto al chilometro 35, vicino all'uscita per l'A24. La dinamica del sinistro coinvolge un veicolo e le autorità sono già intervenute sul posto per gestire la situazione e ripristinare la circolazione. Restate aggiornati per ulteriori dettagli e indicazioni su come evitare disagi durante questa emergenza.

Incidente sul Raccordo nella giornata di sabato 12 luglio. Il sinistro, che al momento vedrebbe coinvolto un veicolo, si è verificato all'altezza del chilometro 35, in prossimità dell'uscita per l'Autostrada A24. Il traffico, al momento, risultata rallentato. Sul posto sono presenti le squadre. 🔗 Leggi su Romatoday.it

