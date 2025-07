LIVE Italia-Romania 12-4 Mondiali pallanuoto 2025 in DIRETTA | Settebello in fuga!

Segui la grande emozione della pallanuoto ai Mondiali 2025 in diretta streaming! La partita tra Italia e Romania scintilla con gli azzurri inarrestabili, guidati dal talento di Presciutti e Bruni. Con un punteggio giĂ di 12-4, il settebello si dĂ battaglia, mostrando grinta e talento. Non perdere neanche un secondo di questa sfida imperdibile: clicca qui per gli aggiornamenti live e vivi in tempo reale l'emozione del nostro team!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1.02 Gooooooooooool, Presciutti, gli azzurri non si fermano piĂą, Italia-Romania 12-4. 1.36 Goooooooooooool, tripletta di Bruni, Italia-Romania 11-4. 2.15 Rete di Neamtu con il mancino, Italia-Romania 10-4. 2.39 Gooooooooooooool, Bruni non si lascia sfuggire l’occasione, Italia-Romania 10-3. 3.47 Fondelli manda sul fondo da buona posizione. 5.20 Goooooooooooool, Condemi risponde subito a Neamtu, Italia-Romania 9-3. 5.46 Rete di Neamtu che di forza accorcia le distanze, Italia-Romania 8-3. 6.16 Gooooooooooooooool, Condemi sfrutta l’errore della Romania in fase offensiva, Italia-Romania 8-2. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Romania 12-4, Mondiali pallanuoto 2025 in DIRETTA: Settebello in fuga!

