Trump impone dazi del 30% alla Ue e minaccia | Se reagirete le tariffe aumenteranno

In un clima di tensione crescente, Donald Trump ha deciso di imporre dazi del 30% sulle importazioni dall’Unione Europea, minacciando escalation se ci sarà una reazione. La tempesta commerciale annunciata si sta trasformando in realtà e il mondo osserva attentamente quali saranno le conseguenze di questa mossa strategica. La domanda ora è: quale sarà la risposta dell’UE e come influenzerà l’economia globale?

Alla fine la temuta "tempesta" è arrivata. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato l’introduzione di dazi doganali del 30% su tutti i beni e le merci importati dall’Unione Europea, a partire dal 1° agosto 2025. La decisione, che arriva tramite una lettera pubblicata sul. 🔗 Leggi su Today.it

