La Ue archivia l’ipotesi di una tassa digitale per non scontentare Trump Che risponde con maxi dazi

L'Unione Europea ha deciso di mettere in stand-by l'ipotesi di introdurre una tassa digitale, preferendo evitare tensioni con gli Stati Uniti e i possibili dazi di Trump. Questa mossa strategica riflette un equilibrio delicato tra innovazione e diplomazia commerciale, mentre si lavora per trovare accordi che tutelino sia le imprese europee sia le relazioni internazionali. La decisione sarà ufficializzata mercoledì 16 luglio, quando la Commissione presenterà il nuovo bilancio pluriennale 2028-2034, aprendo così un capitolo cruciale nel panorama economico europeo.

Una tassa comunitaria sui colossi del digitale? Troppo rischiosa, dev'essere stata la valutazione dei vertici europei, mentre si tratta con gli Stati Uniti per sventare i maxi dazi ventilati da Donald Trump. Così la Commissione Ue, che mercoledì 16 luglio svelerà la sua proposta per il bilancio pluriennale 2028-2034, ha eliminato dalle ultime bozze la digital tax, prelievo mirato a colpire i big della rete come Google, Meta e Amazon. Al suo posto, Bruxelles immagina ora una tassa più " neutrale ": un'imposta sulle grandi imprese, basata sul fatturato, che colpirebbe tutti i gruppi con ricavi annui superiori a 50 milioni di euro, indipendentemente dal settore e dal Paese d'origine.

