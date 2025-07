Per il ritiro precampionato di Acquapartita il Cesena lancia una t-shirt special edition

Per il ritiro precampionato di Acquapartita, Cesena lancia una t-shirt speciale che celebra la Valle Savio, cuore pulsante della preparazione estiva. Realizzata in cotone 100%, questa maglia unica porta con sé l’energia e l’identità della squadra. Perfetta per i tifosi che vogliono vivere da vicino l’entusiasmo dell’estate rossoblù. Scopri subito questa edizione limitata e porta il calore di Cesena con te!

In occasione della partenza del ritiro precampionato di Acquapartita, è disponibile la nuova t-shirt special edition del Cesena dedicata alla localitĂ della Valle Savio, che sarĂ la casa del Cavalluccio fino a sabato 26 luglio. La nuova maglia è realizzata in cotone 100% e sul fronte riporta le. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

