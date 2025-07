Trump | dazi al 30 % per la Ue da agosto

Il mondo guarda con attenzione alle mosse di Donald Trump, che annuncia nuovi dazi al 30% sulla Ue a partire da agosto, minacciando un possibile raddoppio in caso di ritorsioni. La decisione riflette l’intento degli USA di spingere per un commercio più equo, in un contesto di tensioni crescenti tra le due potenze economiche. Ma quali ripercussioni avrà questa escalation sui mercati globali? Il futuro del rapporto transatlantico è più incerto che mai.

15.25 Donald Trump ha postato su Truth la lettera inviata alla Ue, dove annuncia dazi dal primo agosto al 30%,minacciando il raddoppio in caso di ritorsioni. "Gli Usa hanno deciso di continuare a collaborare con la Ue, nonostante il significativo deficit commerciale nei vostri confronti. -si legge - Tuttavia, abbiamo scelto di andare avanti,ma solo a condizione che il commercio sia più equilibrato e giusto.Vorrei sottolineare che il 30% è molto meno di quanto sarebbe necessario per eliminare la disparità commerciale con l'Ue". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

