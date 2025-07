In Cattedrale un viaggio tra arte fede e territorio con La via di San Paolo

Un viaggio indimenticabile tra arte, fede e territorio ha preso vita nella maestosa Cattedrale di Reggio Calabria, attirando una grande partecipazione. L’evento, parte delle iniziative diocesane per il Giubileo 2025 e del progetto “La Via della Fede di San Paolo” da Siracusa a Roma, promosso dalla pattuglia San Paolo degli scout reggini, ha aperto un percorso di riflessione e spiritualità che coinvolge tutta la comunità. Un’esperienza che continuerà a ispirare e unire i cuori lungo questa straordinaria via di fede.

