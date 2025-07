Colpo di scena Ndoye | la mossa del Bologna è un assist per il Napoli

Nel sorprendente mondo del calciomercato, ogni mossa può cambiare le sorti di una trattativa. Questa volta, il Bologna compie un colpo di scena che potrebbe favorire il Napoli, offrendo un assist inatteso nell’affare Ndoye. Mentre gli azzurri continuano a spingere per rinforzarsi in attacco, tra Noa Lang e altri obiettivi, il futuro di Dan si intreccia con questa strategia. La sfida è aperta: cosa riserverà il mercato nelle prossime ore?

Grande novità nell'affare Ndoye per il Napoli: arriva una mossa del Bologna che può avvantaggiare il club azzurro. Il Napoli prosegue nel monitorare una serie di obiettivi per il suo calciomercato. Il club azzurro sembra, in particolare, molto attivo sulle piste offensive: con Noa Lang oramai ad un passo, gli azzurri cercano anche una prima punta e un altro esterno d'attacco. Si attende, quindi, un'ulteriore accelerata nella trattativa per Dan Ndoye. Il Napoli ha trovato l'accordo con il calciatore e si appresta a trattare col Bologna, ma arriva un retroscena molto interessante sotto questo punto di vista.