Vinales in ospedale si è fratturato la spalla | salta il Gp di Germania La nota di Ktm

Maverick Vinales dovrà immediatamente mettere da parte il sogno di conquistare punti al GP di Germania, a causa di un grave infortunio alla spalla riportato durante le qualifiche. La caduta durante le prove ha provocato una frattura e la lussazione, costringendolo a saltare sia la gara sprint che quella domenicale sul circuito del Sachsenring. La KTM e il suo team Tech3 sono profondamente dispiaciuti per questa perdita, augurando a Vinales una pronta ripresa e promettendo di tornare più forti di prima.

Maverick Vinales è costretto a dare forfait sia nella gara sprint e che nella gara di domenica sul circuito del Sachsenring. Il pilota spagnolo della Ktm – Team Tech3 – è stato portato in ospedale dopo una brutta caduta durante le qualifiche: oltre alla lussazione della spalla, è stata riscontrata anche una piccola frattura. Vinales era riuscito a superare il taglio della Q1 durante le qualifiche. Subito dopo, all’inizio della Q2, è stato subito vittima di una brutta caduta, probabilmente tradito dall’asfalto bagnato e dalla pioggia sempre più forte. Di conseguenza, Vinales deve saltare il Gp di Germania e probabilmente anche il Gp di Repubblica Ceca a Brno, dove si corre già tra una settimana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Vinales in ospedale, si è fratturato la spalla: salta il Gp di Germania. La nota di Ktm

