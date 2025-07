Dazi Usa cosa ha scritto Trump nella lettera all’Ue | il testo integrale

Le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Unione Europea continuano a scuotere i mercati internazionali. In questa occasione, il presidente Donald Trump ha scritto una lettera ufficiale alla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, annunciando l'imposizione di dazi al 30% su beni importati dall'UE a partire dal 1° agosto. Ecco il testo integrale della sua comunicazione, un documento che potrebbe segnare un nuovo capitolo nelle relazioni transatlantiche.

Bruxelles, 12 luglio 2025 – Questo il testo integrale della lettera del presidente americano Donald Trump al governo di Bruxelles in cui annuncia dazi al 30% a partire dal primo agosto  su beni e merci importati dall’Unione europea. La lettera è indirizzata alla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. "Gentile Signora Presidente, È per me un grande onore inviarLe questa lettera, in quanto dimostra la forza e l'impegno delle nostre relazioni commerciali e il fatto che gli Stati Uniti d'America abbiano accettato di continuare a collaborare con l'Unione Europea, nonostante uno dei nostri maggiori deficit commerciali con Lei. 🔗 Leggi su Quotidiano.net