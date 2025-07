Lavoro al via il decreto per l’autoimpiego | 800 milioni di euro per i giovani Sostegno ai Neet e ai disoccupati

Un sostegno concreto ai giovani italiani arriva con il nuovo decreto sull’autoimpiego, dotato di 800 milioni di euro destinati a chi ha tra i 18 e i 35 anni. Un investimento strategico per stimolare l’occupazione, favorire le nuove attività produttive e offrire una corsia preferenziale ai più fragili. Questa iniziativa rappresenta un passo importante verso un mercato del lavoro più inclusivo e dinamico. Il futuro si costruisce anche grazie a queste opportunità.

Arrivano 800 milioni di euro per i giovani e l’autoimpiego. Firmato il decreto che assegna ingenti risorse ai giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, per nuove attività produttive. Corsia preferenziale per chi vive situazioni di fragilità sociale. Il decreto sul lavoro nel fondo di coesione. Il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, di concerto con il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Tommaso Foti, e il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha firmato il decreto che dà attuazione agli incentivi per autoimpiego, lavoro autonomo e professionale previsti dagli articoli 17 e 19 del decreto Coesione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Lavoro, al via il decreto per l’autoimpiego: 800 milioni di euro per i giovani. Sostegno ai Neet e ai disoccupati

