LIVE MotoGP GP Germania 2025 in DIRETTA | Bezzecchi in testa alla Sprint bagnata! 2° Marc Marquez e Bagnaia indietro

Il Gran Premio di Germania 2025 si accende con emozioni da brivido: Bezzecchi domina la sprint su una pista bagnata, ma il vantaggio si assottiglia rapidamente. Marc Marquez e Bagnaia, ancora lontano dai primi, si contendono la scena in un rally di sorpassi e strategie.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -3 Bezzecchi perde tantissimo nel t-3 rispetto a Marc Marquez e ora il gap è di 593 millesimi per lui, visto che lo spagnolo firma un’altro 1:28 alto. 12° Bagnaia e anonimo. -4 Marc Marquez guadagna più di mezzo secondo su Bezzecchi e il gap del pilota italiano è di 0.801. Nel frattempo Di Giannantonio è a 0.546 dal podio di Quartararo. 12° Bagnaia. -5 Bezzecchi gira in 1:29.316 e guadagna un decimo su Marc Marquez, volendo dare un segnale allo spagnolo. Quartararo è terzo a 2.894 dalla vetta. mentre Acosta si prende la posizione di Bagnaia, piombato in 12ma posizione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Germania 2025 in DIRETTA: Bezzecchi in testa alla Sprint bagnata! 2° Marc Marquez e Bagnaia indietro

