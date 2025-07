LIVE MotoGP GP Germania 2025 in DIRETTA | Bezzecchi in testa alla Sprint! 5° Marquez e Bagnaia indietro

L'emozione si accende in Germania: la Sprint GP 2025 è partita con Bezzecchi in testa, mentre Marquez e Bagnaia affrontano una difficile rimonta. La battaglia è infuocata e ogni secondo conta: clicca qui per gli aggiornamenti live e non perdere neanche un momento di questa spettacolare corsa!

-14 Bezzecchi e Morbidelli comandano la Sprint, 4° Di Giannantonio che tiene botta a Marc Marquez, mentre Bagnaia è solo 12° e fatica tantissimo a recuperare posizioni. -15 Sbaglia in curva-1 e Marc Marque va largo. Quinto lo spagnolo. Comanda Bezzecchi davanti a Morbidelli, Quartararo, Di Giannantonio, Marc e Alex Marquez. 12° Bagnaia. 15.12 SEMAFORO VERDE!!!! PARTE LA SPRINT RACE 15.10 Tutto pronto al Sachsenring. Parte il giro di formazione!!! 15.08 Saranno 15 i giri da percorre per questa Sprint Race. 15.06 Mediasoft per quasi tutti, fanno eccezione Zarco e Marini che useranno una media al posteriore.

