Brick la recensione | murati vivi in un’esistenza sospesa

Nel nuovo thriller di Netflix, Brick, una coppia sull'orlo della separazione si ritrova letteralmente murata in casa, dando inizio a un racconto sospeso tra mistero e introspezione. Scritto e diretto da Philip Koch, il film cattura l'attenzione con un incipit intrigante e simbolico, richiamando capolavori cult come Cube e Il Buco. Un'esperienza cinematografica che mette alla prova la resistenza emotiva e la capacità di interpretare il vero senso dell’isolamento.

Scritto, diretto e prodotto da Philip Koch, Brick solletica con curiositĂ alcuni cult del genere cui attinge (da Cube al piĂą recente Il Buco), sfruttando claustrofobia e tensione affettiva per farsi critica sociale e intima indagine psicologica. Il film ottimizza le estensioni spaziali di un ambiente chiuso e opprimente, se ne serve come luogo allegorico in cui inscenare le fasi di negoziazione e accettazione di sofferenze annidate fra i corridoi dell'animo umano.

