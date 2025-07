Morto nell’esplosione della sua autocisterna | addio a Marino Bocchi cremonese di 61 anni

Una tragedia che ha scosso Cremona e il Bolognese, portando via Marino Bocchi, un uomo di 61 anni dedicato al suo lavoro. L’autista, originario della provincia di Cremona, ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto a Crespellano, dove l’esplosione della sua autocisterna di gasolio ha segnato un drammatico addio. Le prime ricostruzioni cercano di fare luce su questa immane perdita, lasciando un vuoto incolmabile tra familiari, amici e colleghi.

Cremona – Si chiamava Marino Bocchi ed era originario della provincia di Cremona l’autista di 61 anni che sabato mattina ha perso la vita nel tragico incidente stradale avvenuto a Crespellano, nel Bolognese. L’uomo è deceduto a seguito dell’ esplosione della sua autocisterna di gasolio sulla strada provinciale 569, all’altezza del deposito della societĂ di logistica Gls. L’uomo lavorava per una cooperativa. Secondo le prime ricostruzioni della Polizia locale di Valsamoggia, coordinata dalla Procura, l’incidente si è verificato poco prima delle nove del mattino. L’autocisterna avrebbe prima urtato una Toyota Yaris con a bordo una coppia di anziani, rimasti feriti in modo lieve, per poi uscire di strada e concludere la sua corsa nel piazzale antistante la Gls, dove ha travolto una botte di gasolio utilizzata per rifornire i mezzi della ditta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Morto nell’esplosione della sua autocisterna: addio a Marino Bocchi, cremonese di 61 anni

