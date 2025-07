Nathan Fillion anticipa il tono maturo di Lanterns: “Ho detto più parolacce” di qualsiasi altro progetto. Man mano che emergono nuovi dettagli, si delinea una serie HBO più cruda e intensa, focalizzata su John Stewart, anche se Kyle Chandler vestirà i panni di Hal Jordan. Fillion, noto per il suo ruolo memorabile in Superman, ha condiviso con Entertainment Weekly alcune anteprime sulla nuova avventura, promettendo uno spettacolo che sorprenderà gli amanti dei supereroi e...

Man mano che emergono nuovi dettagli su Lanterns della HBO, sembra sempre più che la serie TV sarà più incentrata su John Stewart, nonostante Kyle Chandler apparirà nei panni di Hal Jordan. Parlando con Entertainment Weekly, Nathan Fillion, protagonista di un’apparizione memorabile nei panni di Guy Gardner in Superman, ha parlato della sua partecipazione alla serie, rivelando di avere scene solo con il John Stewart di Aaron Pierre, non con Hal. “Aaron ha una voce che sembra burro. Ed è statuario, come se fosse scolpito nel marmo”, ha detto Fillion a EW. 🔗 Leggi su Cinefilos.it