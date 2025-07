Lucca Juve Carnevale Udinese sul futuro dell’attaccante | Mi auguro possa andare a giocare in quella squadra Annuncio a sorpresa

Il futuro di Lorenzo Lucca, attaccante sul taccuino di Juventus e Napoli, si fa sempre più intrigante. Andrea Carnevale, responsabile scouting dell’Udinese, ha condiviso alcune riflessioni che alimentano il mistero e l’aspettativa, lasciando intendere possibili colpi di scena nel mercato. La domanda ora è: quale squadra accoglierà il giovane talento? Restate con noi per scoprire gli sviluppi più recenti su questa vicenda calcistica.

Lucca Juve: Andrea Carnevale, capo dell’area scouting dell’Udinese, si è espresso così sul futuro dell’attaccante che piace ai bianconeri. Le parole. In un’intervista a Stile TV, nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra, il capo dell’area scouting dell’Udinese, Andrea Carnevale ha parlato così del futuro di Lorenzo Lucca, accostato al calciomercato Juve ma sempre più vicino al Napoli. PAROLE – «De Laurentiis si sente poco, parla poco, ma sta facendo i fatti. Tutte le trattative sono di un certo rilievo perché i vari nomi accostati al Napoli sono tutti top. Lucca ha fatto un salto di qualità straordinario, poi mi ha sorpreso il carattere. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Lucca Juve, Carnevale (Udinese) sul futuro dell’attaccante: «Mi auguro possa andare a giocare in quella squadra». Annuncio a sorpresa

