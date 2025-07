Roma-Everton sfida tra leggende | in campo Aldair Tommasi Perrotta e Delvecchio FOTO

scritto pagine indimenticabili della storia giallorossa. Aldair, Tommasi, Perrotta e Delvecchio si preparano a regalare emozioni intense ai tifosi, rivivendo momenti di gloria e condividendo passioni sportive in un evento imperdibile. Una giornata che promette di essere un tuffo nel passato e un inno alla forza del calcio. La sfida tra leggende si concluderĂ lasciando ricordi indelebili e un vero e proprio festeggiamento della storia romana.

SarĂ una giornata speciale quella del 9 agosto per i tifosi della Roma, che affronterĂ in amichevole l’ Everton all’ Hill Dickinson Stadium. Ma il vero spettacolo arriverĂ dopo il fischio finale: le due societĂ hanno infatti organizzato una sfida tra leggende, un match celebrativo che riunirĂ alcuni grandi nomi del passato. Dopo l’annuncio iniziale di Vincent Candela, la Roma ha ufficializzato la presenza di altri quattro campioni che hanno fatto la storia del club: Aldair, Damiano Tommasi, Simone Perrotta e Marco Delvecchio. Una vera e propria immersione nella memoria giallorossa, con tanti protagonisti dell’epoca d’oro pronti a scendere di nuovo in campo con la maglia della Lupa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma-Everton, sfida tra leggende: in campo Aldair, Tommasi, Perrotta e Delvecchio [FOTO]

In questa notizia si parla di: roma - everton - sfida - leggende

Roma-Everton Legends, Capello in panchina: Candela in campo il 9 agosto - Il prossimo 9 agosto, il Hill Dickinson Stadium si trasformerĂ in un palcoscenico di emozioni e ricordi, con una sfida tra le leggende di Roma ed Everton.

Everton-Roma, test “in famiglia” il 9 agosto: amichevole e sfida tra leggende #ASRoma - X Vai su X

Biglietti Everton-Roma, al via la vendita libera dei biglietti il 10 luglio: le ultime Attraverso un comunicato ufficiale, la societĂ inglese ha reso note le modalitĂ di acquisto dei tagliandi della sfida in programma il 10 agosto" ( IL ROMANISTA ) Attraverso un comuni Vai su Facebook

Le leggende della Roma tornano in campo: annunciati Perrotta, Aldair, Delvecchio e Tommasi; FOTO - Aldair, Tommasi, Delvecchio e Perrotta in campo tra le legends contro l'Everton; Amichevole, Everton-Roma Legends: ci saranno Capello e Candela.

Everton-Roma Legends, da Aldair a Tommasi: altri 4 ex-giallorossi per l’amichevole - Perrotta, Aldair, Delvecchio, e Tommasi si aggiungono a Capello e Candela per la sfida che andrà in scena il prossimo 9 agosto all'Hill Dickinson Stadium ... Come scrive msn.com

FOTO - Aldair, Tommasi, Delvecchio e Perrotta in campo tra le legends contro l'Everton - I quattro ex calciatori prenderanno parte all'amichevole del 9 luglio all'Hill Dickinson Stadium tra le leggende giallorosse e quelle delle toffees ... Riporta ilromanista.eu