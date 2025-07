Zanchetta | Novara club prestigioso Scelta di pancia dopo l’Inter

Andrea Zanchetta approda al prestigioso Novara dopo aver conquistato lo scudetto con la Primavera dell’Inter, segnando un nuovo importante capitolo della sua carriera. Con entusiasmo e determinazione, il nuovo allenatore si prepara a scrivere pagine di successo in un club storico, consapevole delle responsabilità e delle sfide che lo attendono. La piazza novarese, nota per la sua passione e tradizione, si aspetta grandi risultati, e Zanchetta è pronto a confermare il suo valore sul campo.

Andrea Zanchetta ha lasciato la Primavera dell'Inter dopo la vittoria dello scudetto. L'allenatore si è presentato in conferenza stampa al suo nuovo club, ossia il Novara. PRESENTAZIONE – Andrea Zanchetta si è presentato così al Novara: « Ringrazio il direttore Boveri per le belle parole, ora sono da confermare sul campo. Sono molto contento di essere qui, ed anche un po' emozionato. Questa è una piazza prestigiosa, è inutile nasconderlo, ciò comporta tanta responsabilità ed una buona dose di ambizione. Chi viene qui deve esserlo per forza. Lo dice la storia del club. Vogliamo fare in modo che tifosi si riconoscano nella squadra.