LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | gruppo compatto allo sprint intermedio

Il Tour de France 2025 entra nel vivo con emozionanti tappe e sorprese continua! Oggi, il gruppo si mantiene compatto nello sprint intermedio, promettendo un finale incandescente. Rimani aggiornato in tempo reale cliccando qui e scopri come si evolve la classifica generale, con i protagonisti pronti a fare la differenza. La corsa è ancora tutta da scrivere: chi emergerà alla conquista della maglia gialla?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2025 15.14 Questa la classifica della maglia verde dopo la tappa di ieri: 1 POGA?AR Tadej 156 UAE Team Emirates – XRG 2 MILAN Jonathan 122 Lidl – Trek 3 GIRMAY Biniam 111 Intermarché – Wanty 4 VAN DER POEL Mathieu 108 Alpecin – Deceuninck 5 VINGEGAARD Jonas 80 Team Visma Lease a Bike 6 TURGIS Anthony 78 Team TotalEnergies 7 MERLIER Tim 72 Soudal Quick-Step 8 EVENEPOEL Remco 56 Soudal Quick-Step 9 ONLEY Oscar 56 Team Picnic PostNL 10 VAUQUELIN Kévin 48 Arkéa – B&B Hotels 15.11 Al momento in corsa c’è un vento laterale di 15 kmh. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo compatto allo sprint intermedio

In questa notizia si parla di: tour - france - tappa - diretta

Tour de France 2025, la tappa di domani Lauwin-Planque-Boulogne-sur-Mer: i big sono pronti per il primo scontro - il percorso, con salite e discese impegnative, promette scintille tra i grandi favoriti. La sfida di domani sarà un banco di prova importante per definire le gerarchie e scoprire chi avrà la meglio nella battaglia che si preannuncia infuocata.

DIRETTA Tour de France 2025 LIVE, Ottava Tappa - X Vai su X

Tour de France, Pogacar vince la settima tappa e si riprende la maglia gialla Tutti i dettagli su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/07/tour-de-france-2025-edizione-112-tadej-pogacar-jonas-vingegaard-segui-la-diretta-13b3d4a3-180a-4c0c-b Vai su Facebook

Tour de France, l'8^ tappa in diretta LIVE; DIRETTA Tour de France 2025 LIVE, Sesta Tappa; LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Pogacar vince in volata sul Mur de Bretagne.

Diretta Tour de France 2025, classifica/ Streaming video Rai 2: 8^ tappa, volata a Laval? (oggi 12 luglio) - Diretta Tour de France 2025, classifica e streaming video Rai 2 oggi sabato 12 luglio: orario, percorso e vincitore 8^ tappa Saint Méen le Grand- Segnala ilsussidiario.net

Tour de France 2025, dove vedere la tappa di oggi Saint Meen Le Grand – Laval: orari TV, percorso e favoriti - La tappa di oggi, la Saint Meen Le Grand – Laval è di circa 170 chilometri e lascia spazio agli sprinter di giornata con un arrivo in volata ... fanpage.it scrive