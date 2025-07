Bocciato per troppe assenze? Il TAR Puglia ribalta tutto | Conta il merito non solo la presenza Ecco cosa hanno detto i giudici

Se pensavi che la presenza fosse tutto, il caso del Tar Puglia ti farà riflettere. La recente decisione dei giudici ribalta le convinzioni tradizionali, affermando che il merito degli studenti può fare la differenza anche quando le assenze sono molteplici. Un tema che apre nuove prospettive sul diritto allo studio e sulla valutazione scolastica. Scopriamo insieme come questa sentenza sta rivoluzionando il sistema educativo italiano.

Il TAR Puglia ha esaminato il ricorso presentato dai genitori di un alunno della scuola secondaria di primo grado di Taranto, escluso dallo scrutinio finale per aver superato il limite massimo di assenze consentite. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

