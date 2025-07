Trump annuncia dazi al 30% per l' Unione europea dal primo agosto

In un momento di tensione crescente tra Stati Uniti e Unione Europea, Donald Trump ha annunciato l'imposizione di dazi del 30% sulle importazioni europee, a partire dal primo agosto. La sua comunicazione, indirizzata alla presidente della Commissione Ursula von der Leyen, segna un capitolo cruciale nelle relazioni commerciali transatlantiche. Questa decisione potrebbe ridisegnare gli equilibri economici e politici, lasciando il mondo intero a chiedersi quali siano le ripercussioni di questa mossa strategica.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha pubblicato su Truth la sua lettera indirizzata alla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in cui annuncia l'introduzione dal primo agosto di dazi al 30% sulle merci in arrivo dall'Unione europea. "Abbiamo avuto anni per discutere delle nostre relazioni commerciali con l'Unione europea e abbiamo concluso che dobbiamo abbandonare questi deficit commerciali a lungo termine, ampi e persistenti, generati dalle Sue politiche tariffarie e non tariffarie e dalle Sue barriere commerciali. Le nostre relazioni sono state, purtroppo, tutt'altro che reciproche ", scrive Trump nella lettera rivolta a von der Leyen. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Trump annuncia dazi al 30% per l'Unione europea dal primo agosto

