Obiettivi Inter all in su Leoni dei nerazzurri De Winter del Genoa è il piano B per Marotta | il punto da Appiano Gentile

L’Inter intensifica la sua campagna di rafforzamento nel reparto difensivo, con Leoni come obiettivo principale e De Winter come alternativa preferita dalla società. La strategia nerazzurra punta a un ringiovanimento della rosa, un passo cruciale nel nuovo corso targato Cristian Chivu. Ma quali sono i dettagli e le prospettive di questa operazione? Scopriamo insieme gli ultimi aggiornamenti, con il punto da Appiano Gentile...

Obiettivi Inter, continua la caccia al difensore: Leoni resta l'obiettivo ma De Winter è l'alternativa preferita dalla società milanese, l'idea dei nerazzurri. Uno dei principali obiettivi Inter stagionai è quello che vedrebbe un processo di ringiovanimento della rosa, con particolare attenzione al reparto difensivo. Dopo stagioni di successi costruiti anche sull'esperienza, il nuovo corso targato Cristian Chivu e voluto dalla proprietà Oaktree impone un cambio di rotta: più spazio a giocatori giovani, futuribili e già pronti per competere a livelli alti. In cima alla lista dei desideri rimane Giovanni Leoni, difensore classe 2006 del Parma.

