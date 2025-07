Matteo Manfucci lancia il nuovo singolo Lontani dal mondo disponibile dall’11 luglio

Preparatevi a lasciarvi trasportare dall’energia travolgente di Matteo Manfucci, che il 11 luglio 2025 svela il suo nuovo singolo “Lontani dal mondo”. Un reggaeton estivo, fresco e coinvolgente, capace di unire ritmo contagioso a parole profonde e autentiche. Questa canzone non è solo musica: è un viaggio emozionale che invita a riflettere sulla vita e le relazioni. L’estate si tinge di nuove vibrazioni, pronto a essere conquistato?

Dall'11 luglio 2025 sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming "Lontani dal mondo", il nuovo singolo di Matteo Manfucci (AlyStudioBelieve). "Lontani dal mondo" è un brano reggaeton fresco e coinvolgente si distingue per un testo profondo e autentico, capace di trasmettere emozioni genuine e una nuova prospettiva, portando l'ascoltatore a riflettere sulla vita e sulle relazioni.

