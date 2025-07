Alain scomparso a 5 anni sentito un uomo | Dove l’ho portato

Era una calda serata estiva nel campeggio “Por la mar” di Ventimiglia, un luogo di relax e famiglia. Ma tutto cambiò in un istante: Alain Bernard Ganao, solo 5 anni, scomparve nel nulla mentre la famiglia era intenta a montare la tenda. La sua sparizione sconvolse tutti, scatenando una mobilitazione senza precedenti. Ecco cosa è successo quella tragica sera e come si è sviluppata la ricerca per ritrovare il piccolo Alain.

Era arrivato da poche ore in campeggio con mamma, papà e la sorella. Una breve vacanza estiva, come tante. Ma quella sera, Alain Bernard Ganao, 5 anni, si è dissolto nel nulla. Il padre stava montando la tenda nel camping “Por la mar” di Ventimiglia, in frazione Latte, quando il bambino si sarebbe allontanato. Da quel momento è scattato l’allarme, e con esso una massiccia mobilitazione di forze dell’ordine, protezione civile, volontari e unità specializzate. Il piccolo, originario di Torino, è affetto da autismo e non parla: un dettaglio che rende le ricerche ancora più difficili e angoscianti. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Alain scomparso a 5 anni, sentito un uomo: “Dove l’ho portato”

