Una giornata drammatica al Sachsenring: la Sprint Race del Gp di Germania si è tinta di paura dopo la terribile caduta di Franco Morbidelli, avvenuta sotto la pioggia e con conseguenze ancora da chiarire. Il pilota VR46 è stato immediatamente trasportato in ambulanza al centro medico, suscitando grande preoccupazione tra fan e addetti ai lavori. La speranza è che si riprenda presto e che gli accertamenti confermino il suo completo recupero.

Bruttissima caduta di Franco Morbidelli dopo pochi giri della Sprint Race del Gp di Germania, che si è corsa sotto la pioggia. Il pilota della Ducati VR46 è caduto a curva 8 del circuito del Sachsenring, rotolando più volte violentemente sulla ghiaia. È stato trasportato al centro medico per accertamenti, dove poi è arrivata l’ambulanza. Verrà portato in ospedale per accertamenti, come accaduto durante le qualifiche per Maverick Vinales, che ha riportato una piccola frattura alla spalla. Notizia in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - MotoGp Germania, terribile caduta di Morbidelli nella Sprint: è arrivata l’ambulanza sul circuito

