Dazi Trump beffa l’Ue con tariffe al 30% | Li eliminerò se spostate aziende negli Usa

Il recente annuncio di Donald Trump ha scosso l'Unione Europea, annunciando tariffe al 30% come leva per invogliare le aziende a trasferirsi negli Stati Uniti. Con un commento pungente, il tycoon ha invitato i paesi europei a eliminare barriere commerciali e politiche tariffarie, lasciando aperta la possibilità di rivedere le sue decisioni se si accettano queste condizioni. Una mossa che fa riflettere sui futuri equilibri globali del commercio.

A far riflettere è il commento del Tycoon all'annuncio dei dazi. "Se desiderate aprire i vostri mercati commerciali, finora chiusi, agli Stati Uniti ed eliminare le vostre politiche tariffarie e non tariffarie e le barriere commerciali, potremmo valutare una modifica a questa lettera". 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Dazi, Trump beffa l’Ue con tariffe al 30%: “Li eliminerò se spostate aziende negli Usa”

