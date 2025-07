Criminalità nel Brindisino il Siap | Sicurezza sia priorità e non solo slogan

Criminalità nel brindisino: l’allarme si fa sempre più forte. La sicurezza deve essere una priorità reale e non solo uno slogan vuoto, come sottolinea Cosimo Sorino del Siap Brindisi. Negli ultimi giorni, una serie di episodi criminosi ha intensificato la preoccupazione tra cittadini e istituzioni, evidenziando la necessità di interventi immediati e concreti. Fatto sta che...

